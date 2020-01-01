Poznaj tokenomikę Tigra (TIGRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TIGRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tigra (TIGRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TIGRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Tigra (TIGRA) / Tokenomika / Tokenomika Tigra (TIGRA) Odkryj kluczowe informacje o Tigra (TIGRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Tigra (TIGRA) Tigra is no ordinary cat. Tigra is one half of the dynamic duo of the Buterin household, as evidenced on multiple occasions by Maia Buterin. Tigra has a sleek, mischief-filled grace complementing Hemule's charm, together they are both the heart and soul of the Buterin family. Tigra is no ordinary cat. Tigra is one half of the dynamic duo of the Buterin household, as evidenced on multiple occasions by Maia Buterin. Tigra has a sleek, mischief-filled grace complementing Hemule's charm, together they are both the heart and soul of the Buterin family. Oficjalna strona internetowa: https://tigraeth.org/ Kup TIGRA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tigra (TIGRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tigra (TIGRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 106.35K $ 106.35K $ 106.35K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 106.35K $ 106.35K $ 106.35K Historyczne maksimum: $ 0.00258221 $ 0.00258221 $ 0.00258221 Historyczne minimum: $ 0.00003915 $ 0.00003915 $ 0.00003915 Aktualna cena: $ 0.00010635 $ 0.00010635 $ 0.00010635 Dowiedz się więcej o cenie Tigra (TIGRA) Tokenomika Tigra (TIGRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tigra (TIGRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TIGRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TIGRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTIGRA tokenomikę, poznaj cenę tokena TIGRAna żywo! Prognoza ceny TIGRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TIGRA? Nasza strona z prognozami cen TIGRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TIGRA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.