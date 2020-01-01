Poznaj tokenomikę Threshold USD (THUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Threshold USD (THUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Threshold USD (THUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Threshold USD (THUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 844.33K $ 844.33K $ 844.33K Całkowita podaż: $ 200.88M $ 200.88M $ 200.88M Podaż w obiegu: $ 850.15K $ 850.15K $ 850.15K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 199.51M $ 199.51M $ 199.51M Historyczne maksimum: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Historyczne minimum: $ 0.904712 $ 0.904712 $ 0.904712 Aktualna cena: $ 0.993154 $ 0.993154 $ 0.993154 Tokenomika Threshold USD (THUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Threshold USD (THUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.