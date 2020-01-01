Poznaj tokenomikę The Dissolution of Value (VALUE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VALUE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Dissolution of Value (VALUE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VALUE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The Dissolution of Value (VALUE) / Tokenomika / Tokenomika The Dissolution of Value (VALUE) Odkryj kluczowe informacje o The Dissolution of Value (VALUE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The Dissolution of Value (VALUE) The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. Oficjalna strona internetowa: https://yudho.xyz/ Kup VALUE teraz! Tokenomika i analiza cenowa The Dissolution of Value (VALUE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Dissolution of Value (VALUE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.41K $ 20.41K $ 20.41K Całkowita podaż: $ 964.77M $ 964.77M $ 964.77M Podaż w obiegu: $ 964.77M $ 964.77M $ 964.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.41K $ 20.41K $ 20.41K Historyczne maksimum: $ 0.00219403 $ 0.00219403 $ 0.00219403 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie The Dissolution of Value (VALUE) Tokenomika The Dissolution of Value (VALUE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Dissolution of Value (VALUE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VALUE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VALUE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 