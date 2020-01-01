Poznaj tokenomikę Teritori (TORI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TORI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Teritori (TORI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TORI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Teritori (TORI) / Tokenomika / Tokenomika Teritori (TORI) Odkryj kluczowe informacje o Teritori (TORI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Teritori (TORI) Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features. Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features. Oficjalna strona internetowa: https://teritori.com Biała księga: https://teritori.gitbook.io/teritori-whitepaper/ Kup TORI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Teritori (TORI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Teritori (TORI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 161.14K $ 161.14K $ 161.14K Całkowita podaż: $ 768.87M $ 768.87M $ 768.87M Podaż w obiegu: $ 396.85M $ 396.85M $ 396.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 312.20K $ 312.20K $ 312.20K Historyczne maksimum: $ 0.780407 $ 0.780407 $ 0.780407 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00040604 $ 0.00040604 $ 0.00040604 Dowiedz się więcej o cenie Teritori (TORI) Tokenomika Teritori (TORI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Teritori (TORI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TORI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TORI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTORI tokenomikę, poznaj cenę tokena TORIna żywo! Prognoza ceny TORI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TORI? Nasza strona z prognozami cen TORI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TORI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.