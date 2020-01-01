Poznaj tokenomikę TERA (TERA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TERA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TERA (TERA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TERA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TERA (TERA) Odkryj kluczowe informacje o TERA (TERA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o TERA (TERA)

Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.

Oficjalna strona internetowa: https://terafoundation.org

Tokenomika i analiza cenowa TERA (TERA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TERA (TERA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 15.03M
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 754.50M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.92M
Historyczne maksimum: $ 0.02827364
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.01991732

Tokenomika TERA (TERA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TERA (TERA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TERA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TERA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTERA tokenomikę, poznaj cenę tokena TERAna żywo!

Prognoza ceny TERA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TERA? Nasza strona z prognozami cen TERA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TERA już teraz!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.