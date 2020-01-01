Poznaj tokenomikę Swarm Network (SWM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Swarm Network (SWM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Swarm Network (SWM) / Tokenomika / Tokenomika Swarm Network (SWM) Odkryj kluczowe informacje o Swarm Network (SWM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Swarm Network (SWM) Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments. Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments. Oficjalna strona internetowa: https://www.swarmnetwork.org/ Biała księga: https://indd.adobe.com/view/baed8d22-35a5-46d4-a730-8bcd04abd808 Kup SWM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Swarm Network (SWM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Swarm Network (SWM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 301.68K $ 301.68K $ 301.68K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 78.65M $ 78.65M $ 78.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 383.55K $ 383.55K $ 383.55K Historyczne maksimum: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00383554 $ 0.00383554 $ 0.00383554 Dowiedz się więcej o cenie Swarm Network (SWM) Tokenomika Swarm Network (SWM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Swarm Network (SWM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWM tokenomikę, poznaj cenę tokena SWMna żywo! Prognoza ceny SWM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWM? Nasza strona z prognozami cen SWM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.