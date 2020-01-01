Poznaj tokenomikę suwi (SUWI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUWI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę suwi (SUWI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUWI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / suwi (SUWI) / Tokenomika / Tokenomika suwi (SUWI) Odkryj kluczowe informacje o suwi (SUWI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o suwi (SUWI) ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. Tokenomika i analiza cenowa suwi (SUWI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla suwi (SUWI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 268.23K $ 268.23K $ 268.23K Całkowita podaż: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Podaż w obiegu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 268.23K $ 268.23K $ 268.23K Historyczne maksimum: $ 0.03992344 $ 0.03992344 $ 0.03992344 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00026797 $ 0.00026797 $ 0.00026797 Dowiedz się więcej o cenie suwi (SUWI) Tokenomika suwi (SUWI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki suwi (SUWI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUWI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUWI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUWI tokenomikę, poznaj cenę tokena SUWIna żywo! Prognoza ceny SUWI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUWI? Nasza strona z prognozami cen SUWI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUWI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.