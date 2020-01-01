Poznaj tokenomikę sudoswap (SUDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sudoswap (SUDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o sudoswap (SUDO) SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs. SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://sudoswap.xyz/ Biała księga: https://docs.sudoswap.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa sudoswap (SUDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sudoswap (SUDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 736.22K $ 736.22K $ 736.22K Całkowita podaż: $ 58.06M $ 58.06M $ 58.06M Podaż w obiegu: $ 25.40M $ 25.40M $ 25.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Historyczne maksimum: $ 4.16 $ 4.16 $ 4.16 Historyczne minimum: $ 0.02499457 $ 0.02499457 $ 0.02499457 Aktualna cena: $ 0.02896656 $ 0.02896656 $ 0.02896656 Dowiedz się więcej o cenie sudoswap (SUDO) Tokenomika sudoswap (SUDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sudoswap (SUDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUDO tokenomikę, poznaj cenę tokena SUDOna żywo! Prognoza ceny SUDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUDO? Nasza strona z prognozami cen SUDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUDO już teraz!