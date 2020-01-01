Poznaj tokenomikę Stryke (SYK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stryke (SYK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Stryke (SYK) Odkryj kluczowe informacje o Stryke (SYK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Stryke (SYK) Oficjalna strona internetowa: https://stryke.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Stryke (SYK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stryke (SYK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.64M Całkowita podaż: $ 38.57M Podaż w obiegu: $ 38.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.64M Historyczne maksimum: $ 0.452935 Historyczne minimum: $ 0.02241411 Aktualna cena: $ 0.0429624 Tokenomika Stryke (SYK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stryke (SYK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYK tokenomikę, poznaj cenę tokena SYKna żywo! Prognoza ceny SYK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYK? Nasza strona z prognozami cen SYK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SYK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.