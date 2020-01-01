Poznaj tokenomikę Streamr XDATA (XDATA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XDATA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Streamr XDATA (XDATA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XDATA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Streamr XDATA (XDATA) / Tokenomika / Tokenomika Streamr XDATA (XDATA) Odkryj kluczowe informacje o Streamr XDATA (XDATA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Streamr XDATA (XDATA) Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network. Oficjalna strona internetowa: https://streamr.network/ Tokenomika i analiza cenowa Streamr XDATA (XDATA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Streamr XDATA (XDATA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.04M Całkowita podaż: $ 987.15M Podaż w obiegu: $ 697.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.21M Historyczne maksimum: $ 0.454557 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.01439755 Tokenomika Streamr XDATA (XDATA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Streamr XDATA (XDATA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XDATA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XDATA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXDATA tokenomikę, poznaj cenę tokena XDATAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.