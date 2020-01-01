Poznaj tokenomikę STEAM (STEAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STEAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę STEAM (STEAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STEAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / STEAM (STEAM) / Tokenomika / Tokenomika STEAM (STEAM) Odkryj kluczowe informacje o STEAM (STEAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o STEAM (STEAM) Earthlings.land is a web3 family friendly open world game competing with web 2 gaming. Earthlings.land is a web3 family friendly open world game competing with web 2 gaming. Oficjalna strona internetowa: https://earthlings.land/ Biała księga: https://indd.adobe.com/view/b10ee984-697f-4a80-b409-dfac99981a3d Kup STEAM teraz! Tokenomika i analiza cenowa STEAM (STEAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STEAM (STEAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 225.78M $ 225.78M $ 225.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Historyczne maksimum: $ 0.03808406 $ 0.03808406 $ 0.03808406 Historyczne minimum: $ 0.00550384 $ 0.00550384 $ 0.00550384 Aktualna cena: $ 0.00688274 $ 0.00688274 $ 0.00688274 Dowiedz się więcej o cenie STEAM (STEAM) Tokenomika STEAM (STEAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STEAM (STEAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STEAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STEAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTEAM tokenomikę, poznaj cenę tokena STEAMna żywo! Prognoza ceny STEAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STEAM? Nasza strona z prognozami cen STEAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STEAM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.