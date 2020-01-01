Poznaj tokenomikę StakeWise (SWISE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWISE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StakeWise (SWISE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWISE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / StakeWise (SWISE) / Tokenomika / Tokenomika StakeWise (SWISE) Odkryj kluczowe informacje o StakeWise (SWISE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o StakeWise (SWISE) StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://stakewise.io/ Kup SWISE teraz! Tokenomika i analiza cenowa StakeWise (SWISE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StakeWise (SWISE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.09M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 565.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.09M Historyczne maksimum: $ 0.358418 Historyczne minimum: $ 0.00461789 Aktualna cena: $ 0.0160831 Dowiedz się więcej o cenie StakeWise (SWISE) Tokenomika StakeWise (SWISE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StakeWise (SWISE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWISE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWISE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWISE tokenomikę, poznaj cenę tokena SWISEna żywo! Prognoza ceny SWISE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWISE? Nasza strona z prognozami cen SWISE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWISE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.