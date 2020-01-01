Poznaj tokenomikę Stader ETHx (ETHX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stader ETHx (ETHX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Stader ETHx (ETHX) / Tokenomika / Tokenomika Stader ETHx (ETHX) Odkryj kluczowe informacje o Stader ETHx (ETHX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Stader ETHx (ETHX) What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What's next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Oficjalna strona internetowa: https://staderlabs.com/ Biała księga: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Kup ETHX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Stader ETHx (ETHX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stader ETHx (ETHX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 614.67M $ 614.67M $ 614.67M Całkowita podaż: $ 143.44K $ 143.44K $ 143.44K Podaż w obiegu: $ 143.44K $ 143.44K $ 143.44K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 614.67M $ 614.67M $ 614.67M Historyczne maksimum: $ 5,253.42 $ 5,253.42 $ 5,253.42 Historyczne minimum: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 Aktualna cena: $ 4,283.88 $ 4,283.88 $ 4,283.88 Dowiedz się więcej o cenie Stader ETHx (ETHX) Tokenomika Stader ETHx (ETHX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stader ETHx (ETHX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETHX tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHXna żywo! Prognoza ceny ETHX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETHX? Nasza strona z prognozami cen ETHX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETHX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.