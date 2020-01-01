Poznaj tokenomikę Stable (STABLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STABLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stable (STABLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STABLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Stable (STABLE) Odkryj kluczowe informacje o Stable (STABLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Stable (STABLE)

STABLE is the USDFI protocol's native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.

Oficjalna strona internetowa: https://usdfi.com
Biała księga: https://docs.usdfi.com

Tokenomika i analiza cenowa Stable (STABLE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stable (STABLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 2.21M
Całkowita podaż: $ 1000.00K
Podaż w obiegu: $ 1000.00K
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.21M
Historyczne maksimum: $ 18.21
Historyczne minimum: $ 1.57
Aktualna cena: $ 2.21

Tokenomika Stable (STABLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Stable (STABLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STABLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STABLE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.