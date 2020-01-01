Tokenomika SPARTA (SPARTA)
SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.
Tokenomika SPARTA (SPARTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SPARTA (SPARTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SPARTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPARTA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
