Poznaj tokenomikę SPARTA (SPARTA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPARTA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SPARTA (SPARTA) / Tokenomika / Tokenomika SPARTA (SPARTA) Odkryj kluczowe informacje o SPARTA (SPARTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SPARTA (SPARTA) SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX's price performance through Heart's Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability. Oficjalna strona internetowa: https://www.spartapls.com Biała księga: https://www.spartapls.com/files/spartaPdf.pdf Kup SPARTA teraz! Tokenomika i analiza cenowa SPARTA (SPARTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SPARTA (SPARTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.86M Całkowita podaż: $ 136.17M Podaż w obiegu: $ 136.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.86M Historyczne maksimum: $ 0.118026 Historyczne minimum: $ 0.03103831 Aktualna cena: $ 0.079942 Dowiedz się więcej o cenie SPARTA (SPARTA) Tokenomika SPARTA (SPARTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SPARTA (SPARTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPARTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPARTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPARTA tokenomikę, poznaj cenę tokena SPARTAna żywo! Prognoza ceny SPARTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPARTA? Nasza strona z prognozami cen SPARTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPARTA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.