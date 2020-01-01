Poznaj tokenomikę Spacemesh ($SMH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SMH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Spacemesh ($SMH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $SMH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Spacemesh ($SMH) / Tokenomika / Tokenomika Spacemesh ($SMH) Odkryj kluczowe informacje o Spacemesh ($SMH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Spacemesh ($SMH) pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​. Oficjalna strona internetowa: https://spacemesh.io Biała księga: https://spacemesh.io/blog/spacemesh-white-paper-1/ Kup $SMH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Spacemesh ($SMH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spacemesh ($SMH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 179.67K $ 179.67K $ 179.67K Całkowita podaż: $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M Podaż w obiegu: $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 179.67K $ 179.67K $ 179.67K Historyczne maksimum: $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 Historyczne minimum: $ 0.00159981 $ 0.00159981 $ 0.00159981 Aktualna cena: $ 0.00250059 $ 0.00250059 $ 0.00250059 Dowiedz się więcej o cenie Spacemesh ($SMH) Tokenomika Spacemesh ($SMH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spacemesh ($SMH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $SMH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $SMH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$SMH tokenomikę, poznaj cenę tokena $SMHna żywo! Prognoza ceny $SMH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $SMH? Nasza strona z prognozami cen $SMH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $SMH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.