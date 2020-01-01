Tokenomika Soyjak (SOY)
Informacje o Soyjak (SOY)
Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head.
Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!
Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!
Tokenomika i analiza cenowa Soyjak (SOY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Soyjak (SOY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Soyjak (SOY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Soyjak (SOY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SOY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSOY tokenomikę, poznaj cenę tokena SOYna żywo!
Prognoza ceny SOY
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOY? Nasza strona z prognozami cen SOY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.