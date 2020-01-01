Poznaj tokenomikę Sora Validator (VAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sora Validator (VAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sora Validator (VAL) / Tokenomika / Tokenomika Sora Validator (VAL) Odkryj kluczowe informacje o Sora Validator (VAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sora Validator (VAL) VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network. VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network. Oficjalna strona internetowa: https://sora.org/ Kup VAL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sora Validator (VAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sora Validator (VAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Historyczne maksimum: $ 9.05 $ 9.05 $ 9.05 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.02073877 $ 0.02073877 $ 0.02073877 Dowiedz się więcej o cenie Sora Validator (VAL) Tokenomika Sora Validator (VAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sora Validator (VAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVAL tokenomikę, poznaj cenę tokena VALna żywo! Prognoza ceny VAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VAL? Nasza strona z prognozami cen VAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VAL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.