Giełda MEXC / Cena krypto / Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) / Tokenomika / Tokenomika Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Odkryj kluczowe informacje o Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Oficjalna strona internetowa: https://app.solv.finance/jupiter Kup SOLVBTC.JUP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.99M Całkowita podaż: $ 508.14 Podaż w obiegu: $ 508.14 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.99M Historyczne maksimum: $ 130,885 Historyczne minimum: $ 72,207 Aktualna cena: $ 118,052 Dowiedz się więcej o cenie Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLVBTC.JUP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLVBTC.JUP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLVBTC.JUP tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLVBTC.JUPna żywo! Prognoza ceny SOLVBTC.JUP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLVBTC.JUP? Nasza strona z prognozami cen SOLVBTC.JUP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLVBTC.JUP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.