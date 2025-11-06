GiełdaDEX+
Aktualna cena SOL Runner to 0.00000631 USD. Śledź aktualizacje cen SOLRUNNER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLRUNNER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SOL Runner to 0.00000631 USD. Śledź aktualizacje cen SOLRUNNER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOLRUNNER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SOLRUNNER

Informacje o cenie SOLRUNNER

Czym jest SOLRUNNER

Tokenomika SOLRUNNER

Prognoza cen SOLRUNNER

Logo SOL Runner

Cena SOL Runner (SOLRUNNER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SOLRUNNER do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SOL Runner (SOLRUNNER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:09 (UTC+8)

Informacje o cenie SOL Runner (SOLRUNNER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005759
$ 0.00005759$ 0.00005759

$ 0.00000631
$ 0.00000631$ 0.00000631

--

--

-24.31%

-24.31%

Aktualna cena SOL Runner (SOLRUNNER) wynosi $0.00000631. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOLRUNNER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOLRUNNER w historii to $ 0.00005759, a najniższy to $ 0.00000631.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOLRUNNER zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -24.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SOL Runner (SOLRUNNER)

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

--
----

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

998.58M
998.58M 998.58M

998,580,992.763238
998,580,992.763238 998,580,992.763238

Obecna kapitalizacja rynkowa SOL Runner wynosi $ 6.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOLRUNNER w obiegu wynosi 998.58M, przy całkowitej podaży 998580992.763238. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.30K.

Historia ceny SOL Runner (SOLRUNNER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SOL Runner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SOL Runner do USD wyniosła $ -0.0000023498.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SOL Runner do USD wyniosła $ -0.0000005492.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SOL Runner do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000023498-37.24%
60 dni$ -0.0000005492-8.70%
90 dni$ 0--

Co to jest SOL Runner (SOLRUNNER)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny SOL Runner (w USD)

Jaka będzie wartość SOL Runner (SOLRUNNER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SOL Runner (SOLRUNNER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SOL Runner.

Sprawdź teraz prognozę ceny SOL Runner!

SOLRUNNER na lokalne waluty

Tokenomika SOL Runner (SOLRUNNER)

Zrozumienie tokenomiki SOL Runner (SOLRUNNER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOLRUNNERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SOL Runner (SOLRUNNER)

Jaka jest dziś wartość SOL Runner (SOLRUNNER)?
Aktualna cena SOLRUNNER w USD wynosi 0.00000631USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOLRUNNER do USD?
Aktualna cena SOLRUNNER w USD wynosi $ 0.00000631. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SOL Runner?
Kapitalizacja rynkowa dla SOLRUNNER wynosi $ 6.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOLRUNNER w obiegu?
W obiegu SOLRUNNER znajduje się 998.58M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOLRUNNER?
SOLRUNNER osiąga ATH w wysokości 0.00005759 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOLRUNNER?
SOLRUNNER zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000631 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOLRUNNER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOLRUNNER wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOLRUNNER pójdzie wyżej?
SOLRUNNER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOLRUNNER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SOL Runner (SOLRUNNER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

