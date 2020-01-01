Poznaj tokenomikę Sol Bastard (SOBA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOBA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sol Bastard (SOBA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOBA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sol Bastard (SOBA) / Tokenomika / Tokenomika Sol Bastard (SOBA) Odkryj kluczowe informacje o Sol Bastard (SOBA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sol Bastard (SOBA) SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER Oficjalna strona internetowa: https://solbastard.com Kup SOBA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sol Bastard (SOBA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sol Bastard (SOBA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.01K $ 30.01K $ 30.01K Całkowita podaż: $ 890.48M $ 890.48M $ 890.48M Podaż w obiegu: $ 890.48M $ 890.48M $ 890.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.01K $ 30.01K $ 30.01K Historyczne maksimum: $ 0.0092959 $ 0.0092959 $ 0.0092959 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Sol Bastard (SOBA) Tokenomika Sol Bastard (SOBA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sol Bastard (SOBA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOBA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOBA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOBA tokenomikę, poznaj cenę tokena SOBAna żywo! Prognoza ceny SOBA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOBA? Nasza strona z prognozami cen SOBA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOBA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.