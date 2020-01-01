Poznaj tokenomikę Smiling Dolphin (MIHARU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIHARU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Smiling Dolphin (MIHARU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIHARU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Smiling Dolphin (MIHARU) Odkryj kluczowe informacje o Smiling Dolphin (MIHARU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Smiling Dolphin (MIHARU) Oficjalna strona internetowa: https://www.smilingmiharu.com/ Tokenomika i analiza cenowa Smiling Dolphin (MIHARU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smiling Dolphin (MIHARU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 182.58K $ 182.58K $ 182.58K Całkowita podaż: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Podaż w obiegu: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 182.58K $ 182.58K $ 182.58K Historyczne maksimum: $ 0.01587516 $ 0.01587516 $ 0.01587516 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00018162 $ 0.00018162 $ 0.00018162 Dowiedz się więcej o cenie Smiling Dolphin (MIHARU) Tokenomika Smiling Dolphin (MIHARU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smiling Dolphin (MIHARU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIHARU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIHARU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIHARU tokenomikę, poznaj cenę tokena MIHARUna żywo! Prognoza ceny MIHARU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIHARU? Nasza strona z prognozami cen MIHARU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.