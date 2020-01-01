Poznaj tokenomikę SLUB (SLUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SLUB (SLUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SLUB (SLUB) / Tokenomika / Tokenomika SLUB (SLUB) Odkryj kluczowe informacje o SLUB (SLUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SLUB (SLUB) SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand . SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand . Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1920964345456193568 Kup SLUB teraz! Tokenomika i analiza cenowa SLUB (SLUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SLUB (SLUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.14K $ 21.14K $ 21.14K Całkowita podaż: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M Podaż w obiegu: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.14K $ 21.14K $ 21.14K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SLUB (SLUB) Tokenomika SLUB (SLUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SLUB (SLUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLUB tokenomikę, poznaj cenę tokena SLUBna żywo! Prognoza ceny SLUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLUB? Nasza strona z prognozami cen SLUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SLUB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.