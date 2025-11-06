Informacje o cenie Slap (SLAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00192179$ 0.00192179 $ 0.00192179 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.07% Zmiana ceny (1D) +6.23% Zmiana ceny (7D) -2.74% Zmiana ceny (7D) -2.74%

Aktualna cena Slap (SLAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLAP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLAP w historii to $ 0.00192179, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLAP zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +6.23% w ciągu 24 godzin i o -2.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Slap (SLAP)

Kapitalizacja rynkowa $ 286.90K$ 286.90K $ 286.90K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 286.90K$ 286.90K $ 286.90K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Slap wynosi $ 286.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLAP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 286.90K.