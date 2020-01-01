Tokenomika SISTER (SSTR)
Informacje o SISTER (SSTR)
The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem.
With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space.
The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.
Tokenomika i analiza cenowa SISTER (SSTR)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SISTER (SSTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SISTER (SSTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SISTER (SSTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SSTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SSTR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Prognoza ceny SSTR
