Poznaj tokenomikę SingularityDAO (SDAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SDAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

SingularityDAO (SDAO) / Tokenomika / Tokenomika SingularityDAO (SDAO) Odkryj kluczowe informacje o SingularityDAO (SDAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o SingularityDAO (SDAO) SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET's superior AI technology. Oficjalna strona internetowa: https://www.singularitydao.ai/ Tokenomika i analiza cenowa SingularityDAO (SDAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SingularityDAO (SDAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.02M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 90.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.33M Historyczne maksimum: $ 6.62 Historyczne minimum: $ 0.03089995 Aktualna cena: $ 0.03333001 Dowiedz się więcej o cenie SingularityDAO (SDAO) Tokenomika SingularityDAO (SDAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SingularityDAO (SDAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SDAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSDAO tokenomikę, poznaj cenę tokena SDAOna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.