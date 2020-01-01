Poznaj tokenomikę Shogun (SHOGUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHOGUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shogun (SHOGUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHOGUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Shogun (SHOGUN) The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution. Oficjalna strona internetowa: https://shogundao.com/ Tokenomika i analiza cenowa Shogun (SHOGUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shogun (SHOGUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 436.43K $ 436.43K $ 436.43K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 436.43K $ 436.43K $ 436.43K Historyczne maksimum: $ 0.193414 $ 0.193414 $ 0.193414 Historyczne minimum: $ 0.01257557 $ 0.01257557 $ 0.01257557 Aktualna cena: $ 0.02078214 $ 0.02078214 $ 0.02078214 Dowiedz się więcej o cenie Shogun (SHOGUN) Tokenomika Shogun (SHOGUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shogun (SHOGUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHOGUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHOGUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHOGUN tokenomikę, poznaj cenę tokena SHOGUNna żywo! Prognoza ceny SHOGUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHOGUN? Nasza strona z prognozami cen SHOGUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 