Tokenomika Scuba Dog (SCUBA)

Informacje o Scuba Dog (SCUBA)

Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

Oficjalna strona internetowa:
https://scubadogsui.com/

Tokenomika i analiza cenowa Scuba Dog (SCUBA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Scuba Dog (SCUBA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 68.61K
$ 68.61K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 68.61K
$ 68.61K
Historyczne maksimum:
$ 0.00368878
$ 0.00368878
Historyczne minimum:
$ 0.0000419
$ 0.0000419
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Scuba Dog (SCUBA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Scuba Dog (SCUBA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SCUBA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCUBA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSCUBA tokenomikę, poznaj cenę tokena SCUBAna żywo!

Prognoza ceny SCUBA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCUBA? Nasza strona z prognozami cen SCUBA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.