Giełda MEXC / Cena krypto / SadCat (SAD) / Tokenomika / Tokenomika SadCat (SAD) Odkryj kluczowe informacje o SadCat (SAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SadCat (SAD) SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: "The cat is sad, but rich!" It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Oficjalna strona internetowa: https://sadcat.me/ Kup SAD teraz! Tokenomika i analiza cenowa SadCat (SAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SadCat (SAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.88K Całkowita podaż: $ 99.24M Podaż w obiegu: $ 93.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.99K Historyczne maksimum: $ 0.01859897 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00018102 Dowiedz się więcej o cenie SadCat (SAD) Tokenomika SadCat (SAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SadCat (SAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAD tokenomikę, poznaj cenę tokena SADna żywo! Prognoza ceny SAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAD? Nasza strona z prognozami cen SAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.