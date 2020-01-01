Poznaj tokenomikę Routine Coin (ROU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Routine Coin (ROU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Routine Coin (ROU) Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Oficjalna strona internetowa: https://routinecoin.info Biała księga: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Kup ROU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Routine Coin (ROU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Routine Coin (ROU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.80K $ 55.80K $ 55.80K Całkowita podaż: $ 358.88M $ 358.88M $ 358.88M Podaż w obiegu: $ 358.88M $ 358.88M $ 358.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.80K $ 55.80K $ 55.80K Historyczne maksimum: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015546 $ 0.00015546 $ 0.00015546 Dowiedz się więcej o cenie Routine Coin (ROU) Tokenomika Routine Coin (ROU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Routine Coin (ROU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROU tokenomikę, poznaj cenę tokena ROUna żywo! Prognoza ceny ROU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROU? Nasza strona z prognozami cen ROU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROU już teraz! 