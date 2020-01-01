Poznaj tokenomikę Rollbit Coin (RLB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RLB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rollbit Coin (RLB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RLB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Rollbit Coin (RLB) Odkryj kluczowe informacje o Rollbit Coin (RLB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Rollbit Coin (RLB) The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Oficjalna strona internetowa: https://rollbit.com/ Biała księga: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Rollbit Coin (RLB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rollbit Coin (RLB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 128.72M Całkowita podaż: $ 1.91B Podaż w obiegu: $ 1.91B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 128.72M Historyczne maksimum: $ 0.264358 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.067209 Tokenomika Rollbit Coin (RLB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rollbit Coin (RLB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RLB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RLB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRLB tokenomikę, poznaj cenę tokena RLBna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.