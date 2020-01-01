Poznaj tokenomikę ROFLcopter ($ROFL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ROFL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ROFLcopter ($ROFL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ROFL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ROFLcopter ($ROFL)

Informacje o ROFLcopter ($ROFL)

One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!

Oficjalna strona internetowa: https://www.roflcopter.meme

Tokenomika i analiza cenowa ROFLcopter ($ROFL)

Kapitalizacja rynkowa: $ 12.08K
Całkowita podaż: $ 582.05M
Podaż w obiegu: $ 582.05M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.08K
Historyczne maksimum: $ 0.01082774
Historyczne minimum: $ 0.00001117
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika ROFLcopter ($ROFL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ROFLcopter ($ROFL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $ROFL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $ROFL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.