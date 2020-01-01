Poznaj tokenomikę Rick the NPC (RICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rick the NPC (RICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Rick the NPC (RICK) Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon. Oficjalna strona internetowa: https://rickthenpc.com Tokenomika i analiza cenowa Rick the NPC (RICK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rick the NPC (RICK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.80K $ 47.80K $ 47.80K Całkowita podaż: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Podaż w obiegu: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.80K $ 47.80K $ 47.80K Historyczne maksimum: $ 0.00102626 $ 0.00102626 $ 0.00102626 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Rick the NPC (RICK) Tokenomika Rick the NPC (RICK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rick the NPC (RICK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RICK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RICK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRICK tokenomikę, poznaj cenę tokena RICKna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.