Giełda MEXC / Cena krypto / Rewardable (REWARD) / Tokenomika / Tokenomika Rewardable (REWARD) Odkryj kluczowe informacje o Rewardable (REWARD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rewardable (REWARD) Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Tokenomika i analiza cenowa Rewardable (REWARD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rewardable (REWARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.09K $ 36.09K $ 36.09K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 145.64K $ 145.64K $ 145.64K Historyczne maksimum: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 Historyczne minimum: $ 0.0000083 $ 0.0000083 $ 0.0000083 Aktualna cena: $ 0.00014614 $ 0.00014614 $ 0.00014614 Dowiedz się więcej o cenie Rewardable (REWARD) Tokenomika Rewardable (REWARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rewardable (REWARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REWARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REWARD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.