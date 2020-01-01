Poznaj tokenomikę Revenant (GAMEFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMEFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Revenant (GAMEFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMEFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Revenant (GAMEFI) / Tokenomika / Tokenomika Revenant (GAMEFI) Odkryj kluczowe informacje o Revenant (GAMEFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Revenant (GAMEFI) Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant's platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest. Oficjalna strona internetowa: https://revenant.gg Kup GAMEFI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Revenant (GAMEFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Revenant (GAMEFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.31K $ 24.31K $ 24.31K Całkowita podaż: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Podaż w obiegu: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.35K $ 35.35K $ 35.35K Historyczne maksimum: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Historyczne minimum: $ 0.01089769 $ 0.01089769 $ 0.01089769 Aktualna cena: $ 0.01178258 $ 0.01178258 $ 0.01178258 Dowiedz się więcej o cenie Revenant (GAMEFI) Tokenomika Revenant (GAMEFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Revenant (GAMEFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAMEFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAMEFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAMEFI tokenomikę, poznaj cenę tokena GAMEFIna żywo! Prognoza ceny GAMEFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAMEFI? Nasza strona z prognozami cen GAMEFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GAMEFI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.