Giełda MEXC / Cena krypto / Resolv wstUSR (WSTUSR) / Tokenomika / Tokenomika Resolv wstUSR (WSTUSR) Odkryj kluczowe informacje o Resolv wstUSR (WSTUSR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Resolv wstUSR (WSTUSR) What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Oficjalna strona internetowa: https://resolv.xyz/ Kup WSTUSR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Resolv wstUSR (WSTUSR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Resolv wstUSR (WSTUSR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 226.09M $ 226.09M $ 226.09M Całkowita podaż: $ 203.71M $ 203.71M $ 203.71M Podaż w obiegu: $ 203.71M $ 203.71M $ 203.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 226.09M $ 226.09M $ 226.09M Historyczne maksimum: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Historyczne minimum: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Aktualna cena: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Dowiedz się więcej o cenie Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomika Resolv wstUSR (WSTUSR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Resolv wstUSR (WSTUSR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WSTUSR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSTUSR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWSTUSR tokenomikę, poznaj cenę tokena WSTUSRna żywo! Prognoza ceny WSTUSR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WSTUSR? Nasza strona z prognozami cen WSTUSR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WSTUSR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.