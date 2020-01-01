Poznaj tokenomikę Residual Token (ERSDL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERSDL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Residual Token (ERSDL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERSDL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Residual Token (ERSDL) / Tokenomika / Tokenomika Residual Token (ERSDL) Odkryj kluczowe informacje o Residual Token (ERSDL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Residual Token (ERSDL) The eRSDL ecosystem is like a safe-harbor where sophisticated parties are the "pricing oracles" and ordinary people can participate alongside with a reduced chance of being gamed by experts. The eRSDL ecosystem is like a safe-harbor where sophisticated parties are the "pricing oracles" and ordinary people can participate alongside with a reduced chance of being gamed by experts. Oficjalna strona internetowa: https://www.residualtoken.com/ Kup ERSDL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Residual Token (ERSDL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Residual Token (ERSDL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.58K $ 7.58K $ 7.58K Całkowita podaż: $ 910.63M $ 910.63M $ 910.63M Podaż w obiegu: $ 377.03M $ 377.03M $ 377.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.31K $ 18.31K $ 18.31K Historyczne maksimum: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Residual Token (ERSDL) Tokenomika Residual Token (ERSDL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Residual Token (ERSDL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ERSDL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ERSDL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszERSDL tokenomikę, poznaj cenę tokena ERSDLna żywo! Prognoza ceny ERSDL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ERSDL? Nasza strona z prognozami cen ERSDL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ERSDL już teraz!