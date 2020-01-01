Poznaj tokenomikę renBTC (RENBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RENBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę renBTC (RENBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RENBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika renBTC (RENBTC) Odkryj kluczowe informacje o renBTC (RENBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o renBTC (RENBTC) REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.) Oficjalna strona internetowa: https://renproject.io/ Biała księga: https://github.com/renproject/ren/wiki/Introduction Tokenomika i analiza cenowa renBTC (RENBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla renBTC (RENBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.87M Całkowita podaż: $ 304.50 Podaż w obiegu: $ 304.50 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.87M Historyczne maksimum: $ 102,983 Historyczne minimum: $ 2,235.69 Aktualna cena: $ 9,411.05 Tokenomika renBTC (RENBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki renBTC (RENBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RENBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RENBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.