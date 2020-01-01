Poznaj tokenomikę Re Protocol reUSDe (REUSDE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REUSDE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Re Protocol reUSDe (REUSDE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena REUSDE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Re Protocol reUSDe (REUSDE) / Tokenomika / Tokenomika Re Protocol reUSDe (REUSDE) Odkryj kluczowe informacje o Re Protocol reUSDe (REUSDE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Re Protocol reUSDe (REUSDE) The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Oficjalna strona internetowa: https://re.xyz

Tokenomika i analiza cenowa Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Re Protocol reUSDe (REUSDE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Całkowita podaż: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Podaż w obiegu: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Historyczne maksimum: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Historyczne minimum: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Aktualna cena: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Dowiedz się więcej o cenie Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomika Re Protocol reUSDe (REUSDE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Re Protocol reUSDe (REUSDE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REUSDE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REUSDE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 