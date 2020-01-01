Poznaj tokenomikę Razor Network (RAZOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RAZOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Razor Network (RAZOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RAZOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Razor Network (RAZOR) / Tokenomika / Tokenomika Razor Network (RAZOR) Odkryj kluczowe informacje o Razor Network (RAZOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Razor Network (RAZOR) Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://razor.network/ Kup RAZOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Razor Network (RAZOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Razor Network (RAZOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 216.65K $ 216.65K $ 216.65K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 561.19M $ 561.19M $ 561.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 386.05K $ 386.05K $ 386.05K Historyczne maksimum: $ 0.978539 $ 0.978539 $ 0.978539 Historyczne minimum: $ 0.00025175 $ 0.00025175 $ 0.00025175 Aktualna cena: $ 0.00038605 $ 0.00038605 $ 0.00038605 Dowiedz się więcej o cenie Razor Network (RAZOR) Tokenomika Razor Network (RAZOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Razor Network (RAZOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAZOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAZOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRAZOR tokenomikę, poznaj cenę tokena RAZORna żywo! Prognoza ceny RAZOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RAZOR? Nasza strona z prognozami cen RAZOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RAZOR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.