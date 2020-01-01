Poznaj tokenomikę Qubit The Quantum Dog (QUBIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUBIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Qubit The Quantum Dog (QUBIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUBIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Oficjalna strona internetowa: https://qubitsolana.com/ Tokenomika i analiza cenowa Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Qubit The Quantum Dog (QUBIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.33K Całkowita podaż: $ 997.53M Podaż w obiegu: $ 997.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.33K Historyczne maksimum: $ 0.0035741 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Qubit The Quantum Dog (QUBIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Qubit The Quantum Dog (QUBIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUBIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUBIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUBIT tokenomikę, poznaj cenę tokena QUBITna żywo! Prognoza ceny QUBIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUBIT? Nasza strona z prognozami cen QUBIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUBIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.