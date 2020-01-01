Poznaj tokenomikę QuantifyAI (QGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QuantifyAI (QGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika QuantifyAI (QGG)

Informacje o QuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

Oficjalna strona internetowa: https://www.quantify.gg/
Biała księga: https://docs.quantify.gg/

Tokenomika i analiza cenowa QuantifyAI (QGG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QuantifyAI (QGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 25.51K
Całkowita podaż: $ 998.86M
Podaż w obiegu: $ 998.86M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.51K
Historyczne maksimum: $ 0.00679977
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika QuantifyAI (QGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki QuantifyAI (QGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QGG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.