Giełda MEXC / Cena krypto / PWOG (PWOG) / Tokenomika / Tokenomika PWOG (PWOG) Odkryj kluczowe informacje o PWOG (PWOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PWOG (PWOG) Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn't just another Solana token; it's a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It's not just finance; it's chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it's all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes! Oficjalna strona internetowa: https://pwog.net Kup PWOG teraz! Tokenomika i analiza cenowa PWOG (PWOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PWOG (PWOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.90K $ 26.90K $ 26.90K Całkowita podaż: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Podaż w obiegu: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.90K $ 26.90K $ 26.90K Historyczne maksimum: $ 0.00219703 $ 0.00219703 $ 0.00219703 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PWOG (PWOG) Tokenomika PWOG (PWOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PWOG (PWOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PWOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PWOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPWOG tokenomikę, poznaj cenę tokena PWOGna żywo! Prognoza ceny PWOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PWOG? Nasza strona z prognozami cen PWOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PWOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.