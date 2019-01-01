Poznaj tokenomikę PUPPERS (PUPPERS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUPPERS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PUPPERS (PUPPERS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUPPERS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PUPPERS (PUPPERS) / Tokenomika / Tokenomika PUPPERS (PUPPERS) Odkryj kluczowe informacje o PUPPERS (PUPPERS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PUPPERS (PUPPERS) PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts. Oficjalna strona internetowa: https://puppers.win Kup PUPPERS teraz! Tokenomika i analiza cenowa PUPPERS (PUPPERS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUPPERS (PUPPERS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 81.48K Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 994.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.94K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PUPPERS (PUPPERS) Tokenomika PUPPERS (PUPPERS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUPPERS (PUPPERS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUPPERS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUPPERS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUPPERS tokenomikę, poznaj cenę tokena PUPPERSna żywo! Prognoza ceny PUPPERS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUPPERS? Nasza strona z prognozami cen PUPPERS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUPPERS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.