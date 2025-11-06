Informacje o cenie Pumpit (PUMPIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +0.39% Zmiana ceny (7D) +0.39%

Aktualna cena Pumpit (PUMPIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUMPIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUMPIT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUMPIT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pumpit (PUMPIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Podaż w obiegu 714.25M 714.25M 714.25M Całkowita podaż 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Obecna kapitalizacja rynkowa Pumpit wynosi $ 7.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUMPIT w obiegu wynosi 714.25M, przy całkowitej podaży 714250169.22268. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.13K.