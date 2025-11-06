Informacje o cenie PUMPAI (PUMPAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.13% Zmiana ceny (1D) +8.57% Zmiana ceny (7D) -7.49% Zmiana ceny (7D) -7.49%

Aktualna cena PUMPAI (PUMPAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUMPAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUMPAI w historii to $ 0.085682, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUMPAI zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +8.57% w ciągu 24 godzin i o -7.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PUMPAI (PUMPAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 68.90K$ 68.90K $ 68.90K Podaż w obiegu 265.61M 265.61M 265.61M Całkowita podaż 999,896,709.81853 999,896,709.81853 999,896,709.81853

Obecna kapitalizacja rynkowa PUMPAI wynosi $ 18.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUMPAI w obiegu wynosi 265.61M, przy całkowitej podaży 999896709.81853. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 68.90K.