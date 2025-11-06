GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena pSOL to 149.83 USD. Śledź aktualizacje cen PSOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PSOL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena pSOL to 149.83 USD. Śledź aktualizacje cen PSOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PSOL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PSOL

Informacje o cenie PSOL

Czym jest PSOL

Oficjalna strona internetowa PSOL

Tokenomika PSOL

Prognoza cen PSOL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo pSOL

Cena pSOL (PSOL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PSOL do USD:

$149.83
$149.83$149.83
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
pSOL (PSOL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:04:31 (UTC+8)

Informacje o cenie pSOL (PSOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 253.13
$ 253.13$ 253.13

$ 147.6
$ 147.6$ 147.6

--

--

-22.57%

-22.57%

Aktualna cena pSOL (PSOL) wynosi $149.83. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PSOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PSOL w historii to $ 253.13, a najniższy to $ 147.6.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PSOL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -22.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o pSOL (PSOL)

$ 400.04K
$ 400.04K$ 400.04K

--
----

$ 400.04K
$ 400.04K$ 400.04K

2.67K
2.67K 2.67K

2,669.915415293
2,669.915415293 2,669.915415293

Obecna kapitalizacja rynkowa pSOL wynosi $ 400.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PSOL w obiegu wynosi 2.67K, przy całkowitej podaży 2669.915415293. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 400.04K.

Historia ceny pSOL (PSOL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny pSOL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny pSOL do USD wyniosła $ -53.6837294080.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny pSOL do USD wyniosła $ -38.9674717570.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny pSOL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -53.6837294080-35.82%
60 dni$ -38.9674717570-26.00%
90 dni$ 0--

Co to jest pSOL (PSOL)

$PSOL is a wrapped version of SOL introduced to improve liquidity efficiency on Solana. It is designed to recover funds that would otherwise remain permanently locked in liquidity pools after token migration. By pairing tokens with $PSOL instead of SOL, liquidity that would typically be inaccessible is redistributed back to users.

$PSOL was developed by Sugardotmoney to support token launches on Solana. The wrapper was deployed ahead of the platform’s full launch to allow sufficient time for integration with decentralized exchange tracking tools.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla pSOL (PSOL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny pSOL (w USD)

Jaka będzie wartość pSOL (PSOL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w pSOL (PSOL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla pSOL.

Sprawdź teraz prognozę ceny pSOL!

PSOL na lokalne waluty

Tokenomika pSOL (PSOL)

Zrozumienie tokenomiki pSOL (PSOL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PSOLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące pSOL (PSOL)

Jaka jest dziś wartość pSOL (PSOL)?
Aktualna cena PSOL w USD wynosi 149.83USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PSOL do USD?
Aktualna cena PSOL w USD wynosi $ 149.83. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa pSOL?
Kapitalizacja rynkowa dla PSOL wynosi $ 400.04K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PSOL w obiegu?
W obiegu PSOL znajduje się 2.67K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PSOL?
PSOL osiąga ATH w wysokości 253.13 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PSOL?
PSOL zaliczył cenę ATL w wysokości 147.6 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PSOL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PSOL wynosi -- USD.
Czy w tym roku PSOL pójdzie wyżej?
PSOL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PSOL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:04:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe pSOL (PSOL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,589.42
$103,589.42$103,589.42

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.44
$3,431.44$3,431.44

+0.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.27
$162.27$162.27

+1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,589.42
$103,589.42$103,589.42

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.44
$3,431.44$3,431.44

+0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3584
$2.3584$2.3584

+3.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.27
$162.27$162.27

+1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1567
$1.1567$1.1567

+6.58%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03508
$0.03508$0.03508

+40.32%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00369
$0.00369$0.00369

-50.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000014599
$0.000014599$0.000014599

+673.25%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2253
$0.2253$0.2253

+350.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4654
$1.4654$1.4654

+80.64%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01815
$0.01815$0.01815

+45.20%