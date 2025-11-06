Informacje o cenie pSOL (PSOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Najniższa cena $ 147.6$ 147.6 $ 147.6 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -22.57% Zmiana ceny (7D) -22.57%

Aktualna cena pSOL (PSOL) wynosi $149.83. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PSOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PSOL w historii to $ 253.13, a najniższy to $ 147.6.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PSOL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -22.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o pSOL (PSOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 400.04K$ 400.04K $ 400.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 400.04K$ 400.04K $ 400.04K Podaż w obiegu 2.67K 2.67K 2.67K Całkowita podaż 2,669.915415293 2,669.915415293 2,669.915415293

Obecna kapitalizacja rynkowa pSOL wynosi $ 400.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PSOL w obiegu wynosi 2.67K, przy całkowitej podaży 2669.915415293. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 400.04K.