Sprawdź prognozy cen pSOL na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PSOL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny pSOL na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy pSOL może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 149.83. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy pSOL może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 157.3215. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PSOL na 2027 rok wyniesie $ 165.1875 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PSOL na 2028 rok wyniesie $ 173.4469 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PSOL w 2029 roku wyniesie $ 182.1193 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PSOL w 2030 roku wyniesie $ 191.2252 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena pSOL może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 311.4858. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena pSOL może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 507.3775.

2026 $ 157.3215 5.00%

2027 $ 165.1875 10.25%

2028 $ 173.4469 15.76%

2029 $ 182.1193 21.55%

2030 $ 191.2252 27.63%

2031 $ 200.7865 34.01%

2032 $ 210.8258 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 221.3671 47.75%

2034 $ 232.4355 55.13%

2035 $ 244.0572 62.89%

2036 $ 256.2601 71.03%

2037 $ 269.0731 79.59%

2038 $ 282.5268 88.56%

2039 $ 296.6531 97.99%

2040 $ 311.4858 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny pSOL na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 149.83 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 149.8505 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 149.9736 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 150.4457 0.41% Prognoza ceny pSOL (PSOL) na dziś Przewidywana cena dla PSOL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $149.83 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny pSOL (PSOL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PSOL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $149.8505 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa pSOL (PSOL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PSOL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $149.9736 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa pSOL (PSOL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PSOL wynosi $150.4457 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen pSOL Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 400.04K$ 400.04K $ 400.04K Podaż w obiegu 2.67K 2.67K 2.67K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PSOL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto PSOL ma podaż w obiegu wynoszącą 2.67K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 400.04K. Zobacz na żywo cenę PSOL

Historyczna cena pSOL Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami pSOL, cena pSOL wynosi 149.83USD. Podaż w obiegu pSOL (PSOL) wynosi 2.67K PSOL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $400,036 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -22.57% $ -33.8296 $ 230.3085 $ 148.9241

30 Dni -35.02% $ -52.4841 $ 230.3085 $ 148.9241 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin pSOL zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs pSOL osiągnął maksimum na poziomie $230.3085 i minimum na poziomie $148.9241 . Zanotowano zmianę ceny o -22.57% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PSOL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana pSOL o -35.02% , co odpowiada około $-52.4841 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PSOL.

Jak działa moduł przewidywania ceny pSOL (PSOL)? Moduł predykcji ceny pSOL to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PSOL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania pSOL na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PSOL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę pSOL. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PSOL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PSOL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał pSOL.

Dlaczego prognoaza ceny PSOL jest ważna?

Prognozy cen PSOL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PSOL? Według Twoich prognoz PSOL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PSOL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny pSOL (PSOL), przewidywana cena PSOL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PSOL w 2026 roku? Cena 1 pSOL (PSOL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PSOL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PSOL w 2027 roku? pSOL (PSOL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PSOL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PSOL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, pSOL (PSOL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PSOL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, pSOL (PSOL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PSOL w 2030 roku? Cena 1 pSOL (PSOL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PSOL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PSOL na 2040 rok? pSOL (PSOL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PSOL do 2040 roku.