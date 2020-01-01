Poznaj tokenomikę PSEUDO REALITY (PSEUDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PSEUDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PSEUDO REALITY (PSEUDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PSEUDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika PSEUDO REALITY (PSEUDO) Odkryj kluczowe informacje o PSEUDO REALITY (PSEUDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o PSEUDO REALITY (PSEUDO) PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life. Oficjalna strona internetowa: https://pseudo.zone/ Biała księga: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVmZndnYzlfLVdXNHVxenBoVDNyZ3pTTDVfUXxBQ3Jtc0treHpFMjFMbUU3R282TGF1TUpuaFlIcDJMclNDNm5udDd2U08wQnhCTDN0MmhJWkZIV2dHX2ZZblcwbkNOX3h4MmRoMXVOZ0taVDlvVDQxWVc5R1dRTFdTdTdMYnhfR2MzU0l3N3JNb2h3UEVHMm9SWQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZGicVwsc26zfKlrTER8HqsxixC6e4B4C%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=hBBtzzTvsI8 Tokenomika i analiza cenowa PSEUDO REALITY (PSEUDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PSEUDO REALITY (PSEUDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.70K Całkowita podaż: $ 799.00M Podaż w obiegu: $ 799.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 95.70K Historyczne maksimum: $ 0.0005679 Historyczne minimum: $ 0.00005694 Aktualna cena: $ 0.00011924 Tokenomika PSEUDO REALITY (PSEUDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PSEUDO REALITY (PSEUDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PSEUDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PSEUDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPSEUDO tokenomikę, poznaj cenę tokena PSEUDOna żywo! Prognoza ceny PSEUDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PSEUDO? Nasza strona z prognozami cen PSEUDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PSEUDO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.