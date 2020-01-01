Poznaj tokenomikę Project WITH (WIKEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIKEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Project WITH (WIKEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIKEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Project WITH (WIKEN) / Tokenomika / Tokenomika Project WITH (WIKEN) Odkryj kluczowe informacje o Project WITH (WIKEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Project WITH (WIKEN) Oficjalna strona internetowa: https://projectwith.io/ Kup WIKEN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Project WITH (WIKEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Project WITH (WIKEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Całkowita podaż: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Podaż w obiegu: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Historyczne maksimum: $ 0.116517 $ 0.116517 $ 0.116517 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00350935 $ 0.00350935 $ 0.00350935 Dowiedz się więcej o cenie Project WITH (WIKEN) Tokenomika Project WITH (WIKEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Project WITH (WIKEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIKEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIKEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIKEN tokenomikę, poznaj cenę tokena WIKENna żywo! Prognoza ceny WIKEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIKEN? Nasza strona z prognozami cen WIKEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIKEN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.